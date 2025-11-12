Turismo e Intelligenza Artificiale: Sinergie tra Italia e Cuba

Il turismo è un settore fondamentale per la cooperazione internazionale, che si concentra su temi come l’intelligenza artificiale e la formazione. Di recente, il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, ha partecipato a una missione a Riad per la 26esima Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale del Turismo. In questa occasione, ha incontrato anche il ministro del Turismo italiano, Daniela Santanchè.

L’assemblea, conclusasi con una risoluzione unanime riguardante il futuro del turismo e l’uso dell’intelligenza artificiale nel settore, ha visto la partecipazione di delegazioni provenienti da 150 Paesi e 120 ministri del Turismo. La giornata di Pedini Amati è iniziata con un incontro bilaterale con il ministro del Turismo di Cuba, Juan Carlos Garcia Granda. Questo incontro segue la firma di un Memorandum di intesa con Cuba, favorendo opportunità di promozione reciproca in un Paese fortemente orientato al turismo.

Durante l’assemblea, Pedini Amati ha anche avuto un confronto con la Santanchè, approfondendo argomenti di sinergia nella promozione turistica e questioni di interesse comune. Inoltre, ha avuto l’opportunità di dialogare con rappresentanti di Oman ed Emirati Arabi Uniti, dove si stanno esplorando possibilità di stipulare un Memorandum d’Intesa in ambito turistico.

Un dialogo significativo è avvenuto anche con il ministro del Turismo della Croazia, Glavina Tonci, interessato a rafforzare i legami tra i due Paesi. La prima giornata di lavori ha visto anche un incontro con il Commisario europeo per il turismo e i trasporti, Apostolos Tzitzicostas, con un appuntamento previsto a Bruxelles. Infine, un’importante intesa è stata raggiunta con il ministro del Turismo saudita, Ahmed Al Katheeb.

