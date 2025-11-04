16.4 C
Roma
martedì – 4 Novembre 2025
Turismo e Intelligenza Artificiale: il Futuro del Viaggio

Da stranotizie
Turismo e Intelligenza Artificiale: il Futuro del Viaggio

Immagina un viaggio che si adatta in tempo reale alle tue esigenze: itinerari che si modificano per evitare il maltempo, caffè che aumentano il personale per soddisfare la clientela e gallerie d’arte suggerite nei momenti meno affollati. Questa è l’essenza dell’Agentic Tourism, un nuovo modello di turismo che sfrutta l’intelligenza artificiale, presentato nel white paper “Tourism’s AI Takeover: Reinventing Travel through Agentic Tourism”.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Tourise e Globant, supportata strategicamente da Kearney. Il documento illustra come l’intelligenza artificiale possa rendere il turismo più fluido e intelligente, creando esperienze significative per i viaggiatori. Si stima che il settore turistico generi enormi entrate e che l’uso dell’AI in questo ambito crescerà rapidamente nei prossimi anni, spingendo le destinazioni a evolversi per evitare inefficienze e garantire maggiore soddisfazione ai turisti.

Il white paper, in vista del primo Tourise Summit previsto a Riyadh, propone un piano concreto per integrare l’AI in cinque aree cruciali: esperienza, operazioni, sostenibilità, benessere e opportunità economiche. L’Agentic Tourism introduce agenti autonomi basati su intelligenza artificiale, supervisionati da esseri umani e da standard comuni, per migliorare tangibilmente l’esperienza di viaggio.

Questo modello identifica cinque figure chiave:
1. Experience Maximizer, per adattare gli itinerari in tempo reale.
2. Operations Optimizer, per coordinare risorse e servizi.
3. Regeneration Guardian, per monitorare l’impatto ambientale.
4. Wellness Agent, per tutelare il benessere dei viaggiatori.
5. Opportunity Connector, per connettere i visitatori a eventi e opportunità locali.

Secondo le parole del Ministro del Turismo, l’Agentic Tourism rappresenta un movimento innovativo in grado di rendere il turismo più inclusivo e accessibile, mentre il CEO di Globant sottolinea l’importanza di mettere la tecnologia al servizio delle persone.

