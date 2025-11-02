17.9 C
Turismo e Intelligenza Artificiale: il Futuro a Campiglio

L’intelligenza artificiale (AI) sta rivoluzionando il settore del turismo, influenzando il modo in cui viaggiamo, gestiamo le strutture ricettive e valorizziamo i territori. Per esplorare le opportunità e le sfide derivanti da questa tecnologia, l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio organizza il convegno “Turismo e intelligenza artificiale: quale futuro per la destinazione”. L’evento si terrà giovedì 13 novembre al Palacampiglio, ed è aperto a operatori del settore, professionisti e cittadini.

Durante l’incontro si discuterà di come l’AI stia cambiando tre aree fondamentali: le decisioni dei viaggiatori, sempre più influenzate da algoritmi e assistenti digitali; la gestione delle attività turistiche, semplificata attraverso strumenti intelligenti; e le strategie per il territorio, che si basano su dati e modelli predittivi per rendere le decisioni più efficaci e sostenibili.

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti nazionali in campo turistico. Edoardo Colombo, presidente di Turismi.ai, presenterà le nuove soluzioni AI per turisti e operatori. Mirko Lalli, CEO di The Data Appeal Company, offrirà una visione del turismo futuro, focalizzandosi sul Trentino. Gianluca Maruzzella, CEO di Indigo AI, discuterà dell’approccio “human-centered” nell’integrazione dell’AI, mentre Marco Pistore, responsabile scientifico della Fondazione Bruno Kessler, parlerà delle applicazioni dell’AI nei processi decisionali turistici.

A moderare il convegno sarà il giornalista Luca Polit, esperto di innovazione. Nella seconda parte, ci sarà una tavola rotonda con figure istituzionali e innovatori del turismo trentino, tra cui Romano Stanchina ed Eugenio Bancaro, per confrontarsi sul ruolo dell’AI nella competitività e sostenibilità delle destinazioni alpine.

