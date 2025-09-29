Turismo e Innovazione: Italia al WTTC Global Summit

L’evento principale della categoria viaggi sarà il WTTC Global Summit, che si terrà presso l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. Organizzato dal WTTC in collaborazione con il Ministero del Turismo, ENIT S.p.A., il Comune di Roma e la Regione Lazio, il summit inizierà con una cerimonia d’apertura a cui parteciperanno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la ministra del Turismo Daniela Santanchè. La banda dell’Arma dei Carabinieri e il famoso tenore Andrea Bocelli contribuiranno all’atmosfera dell’evento.

Il summit riunirà leader del settore viaggi e turismo, tra cui CEO di aziende globali, investitori e rappresentanti governativi. Questo incontro si propone come una piattaforma strategica per affrontare le sfide attuali e future del settore, affrontando temi rilevanti sul turismo sia in Italia che a livello internazionale.

La ministra Santanchè ha sottolineato l’importanza di questo evento come opportunità per attrarre investimenti, migliorare la competitività del turismo italiano e integrare tradizione e innovazione. Inoltre, si parlerà di come il turismo possa promuovere pace e dialogo, superando barriere culturali.

I temi trattati includeranno nuove destinazioni, le aspettative dei viaggiatori, innovazione tecnologica come l’intelligenza artificiale, la sostenibilità, e il turismo lento e del benessere. La sostenibilità e la digitalizzazione sono identificati come elementi chiave per le nuove generazioni.

Il Villaggio Italia, allestito all’Auditorium, mostrerà le bellezze delle Regioni italiane come Abruzzo, Calabria, e Toscana, ciascuna presentando le proprie offerte turistiche. Presente anche Italcares, per valorizzare il turismo medicale e del benessere a livello internazionale.