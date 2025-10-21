17.2 C
Turismo e enogastronomia: il declino del vino a Ferrara

Da stranotizie
Maurizio Carta, urbanista, ha descritto i turisti come “consumatori ciechi, senza papille gustative e con uno stomaco di ferro”, in un’intervista al New York Times. Questo commento riflette una tendenza preoccupante nel turismo che sta danneggiando l’enogastronomia italiana.

L’articolo evidenzia come, a Palermo, specialità locali come i vini e i piatti siciliani vengano sostituiti da bevande come lo spritz e da piatti come la carbonara. Un caso emblematico riguarda Ferrara, dove il vino autoctono Fortana sta perdendo la sua notorietà a causa della crescente preferenza per le bevande più commerciali.

Una notizia preoccupante è che entro fine anno sarà distrutta la vigna di Fortana più preziosa, situata sulla Duna della Puja a San Giuseppe di Comacchio. Questa vigna, con radici secolari, produceva vini rossi e rosa di alta qualità, ignorati dai turisti che tendono a bere solo varietà più conosciute. Al suo posto, si prevede la creazione di un campo di carote, anch’esse arancioni.

Carta sottolinea che i turisti sembrano privi di curiosità e cultura, ma con un’acutezza in grado di riconoscere solo ciò che è facilmente visibile. La sua osservazione suggerisce che non si tratta solo di una preferenza enogastronomica, ma di una vera e propria cecità nei confronti delle ricchezze locali. Le dinamiche del turismo, descritte come un “daltonismo”, richiedono una riflessione approfondita su come preservare il patrimonio culturale e gastronomico di queste terre.

