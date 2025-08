Turismo e dati in tempo reale: verso un futuro sostenibile

Negli ultimi anni, il settore turistico ha mostrato segnali di ripresa nettamente positivi dopo la pandemia. L’Organizzazione Mondiale del Turismo prevede che, entro il 2030, il numero di viaggiatori internazionali raggiunga i 1,8 miliardi, superando i 1,5 miliardi registrati prima del Covid-19.

Oggi, il turismo contribuisce circa il 10% al PIL globale, con un’importanza particolare in Italia, dove rappresenta il 6,2% del PIL nazionale, superiore alla media europea del 4,5%. Tuttavia, questo successo porta con sé sfide significative legate alla gestione dei flussi turistici, che spesso gravano su comunità locali e risorse naturali. Per affrontare questa questione, molte città stanno implementando misure per regolare l’accesso ai luoghi più affollati, come il Contributo di Accesso introdotto a Venezia e la proposta di formazione simile a Firenze.

L’elevata pressione dell’“overtourism” ha spinto molte destinazioni a cercare soluzioni innovative, tra cui l’utilizzo di dati in tempo reale. Questi dati possono includere informazioni su flussi di visitatori, affollamento e comportamenti sui social media. Ad esempio, l’app Feel Florence offre ai turisti aggiornamenti sulle attrazioni più affollate, suggerendo percorsi alternativi.

In contesti più ampi, città come Barcellona stanno affrontando proteste contro il turismo di massa, mentre altre, come Abu Dhabi, utilizzano tecnologie di monitoraggio per preservare aree fragili come l’Oasi di Al Ain. L’utilizzo di dati in tempo reale non solo mira a migliorare la sicurezza dei visitatori, ma anche a bilanciare lo sviluppo turistico con la sostenibilità, garantendo un’integrazione più armoniosa tra il turismo e le comunità locali.