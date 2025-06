Turismo Dop in Italia: Le Regioni Leader dell’Enogastronomia

Il turismo enogastronomico in Italia sta guadagnando sempre più importanza, specialmente nelle regioni con specialità alimentari di qualità protetta. Un nuovo rapporto della Fondazione Qualivita, realizzato in collaborazione con Origin Italia, rivela che Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia sono le regioni leader in questo settore.

Nel 2023, 361 consorzi di tutela hanno organizzato 585 eventi, come degustazioni e settimane del gusto, evidenziando un crescente interesse per il turismo legato alle denominazioni di origine. L’indagine sottolinea l’importanza di infrastrutture permanenti come strade del vino, musei del cibo e aree didattiche, che testimoniano un forte legame tra le specialità gastronomiche e i luoghi d’origine. Sono stati identificati 103 itinerari, 17 siti Patrimonio dell’umanità UNESCO, 29 paesaggi rurali storici e 82 aree protette.

Particolarmente ambiziosa è la proposta del consorzio del Grana Padano, che mira ad attrarre 50 milioni di visitatori annuali attraverso un centro esperienziale sul Lago di Garda, progettato per raggiungere i turisti della regione e quelli delle aree vicine.

La performance delle regioni settentrionali è attribuita alla presenza di filiere produttive consolidate e consorzi efficienti. Tuttavia, il direttore della Fondazione Qualivita, Mauro Rosati, ha evidenziato la necessità di interventi mirati per potenziare le regioni del Sud, dove l’attività dei consorzi è ancora insufficiente per sfruttare appieno le potenzialità del turismo enogastronomico.

In Italia, si contano 890 produzioni tra Dop e Igp, il numero più alto in Europa. La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha sottolineato l’importanza di un piano di promozione internazionale e di una legge quadro per garantire la qualità del turismo enogastronomico, mentre il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato il valore di questo settore per lo sviluppo delle aree rurali.

