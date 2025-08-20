Turismo di lusso in Italia: squilibri e crisi delle spiagge

Lo scandalo legato alle spiagge ha messo in luce le disuguaglianze generate dalla specializzazione turistica del paese. Mentre il governo incentivava l’attrazione di turisti internazionali, gli italiani vivevano un crescente impoverimento.

La differenza tra il potere d’acquisto degli italiani e quello dei turisti internazionali è diventata sempre più evidente, influenzando le possibilità di svago della popolazione locale. Ad esempio, i turisti provenienti dagli Stati Uniti hanno visto aumentare il loro potere d’acquisto, mentre quello degli italiani è rimasto stagnante. Questo ha spinto un aumento generale dei costi delle vacanze, incentivando albergatori e ristoratori a orientarsi verso una clientela di lusso, sostenuta anche dalle politiche pubbliche.

Con il tempo, l’effetto di queste dinamiche ha colpito un numero crescente di località, inizialmente le più famose e poi espandendosi a territori più ampi, coinvolgendo anche la borghesia che si è trovata a fronteggiare l’inaccessibilità economica di zone frequentate da generazioni a causa di turisti più benestanti. Nonostante alcuni abbiano beneficiato della valorizzazione immobiliare, la maggior parte ha visto aumentare la competizione da parte di turisti stranieri.

L’inflazione nel turismo internazionale ha reso insostenibili le scelte passate, come la privatizzazione delle spiagge tramite concessioni non competitive, che un tempo funzionava grazie a un pubblico prevalentemente nazionale. Con l’aumento di stranieri più ricchi, anche il ceto medio ha cominciato a sentirsi sopraffatto.

Questa crisi ha innescato un sentimento di alienazione tra gli italiani, che si va diffondendo oltre le città, coinvolgendo strati sociali più ampi. Si presenta così l’opportunità di ridiscutere il concetto di vacanza in una società democratica, spostando l’attenzione dalle politiche turistiche alle politiche della ricreazione, mirate a garantire a tutti l’accesso al benessere e al tempo libero. Occorre una riforma delle politiche balneari e un nuovo modello di offerta ricreativa che tenga conto del ruolo dello Stato e dell’economia sociale.