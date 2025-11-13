Turismo di Fede e Benessere nel Basso Lazio: Scopri di Più

Sono in arrivo due webinar promossi dalla Camera di Commercio di Frosinone e Latina insieme all’Azienda speciale InforMare e Editoriale Oggi. Gli eventi sono parte dell’iniziativa “Il nostro turismo, i nostri turismi” e si concentrano rispettivamente sul turismo legato ai luoghi di fede e su quello termale.

L’incontro di oggi approfondirà il ricco patrimonio spirituale delle province di Frosinone e Latina, con un focus sui cammini di pellegrinaggio come la via Francigena e il cammino di San Benedetto. Interverranno esperti del settore, tra cui Simone Frignani, ideatore del cammino di San Benedetto, Norberto Ambrosetti della Camera di Commercio, il guida turistica Pietro Antonucci, Luciano Rea di Ciociariaturismo e Pietro Di Alessandri, esperto del monastero di Sant’Erasmo di Veroli. La seconda parte si concentrerà sulla formazione, con la partecipazione di Fabio Giona, dirigente scolastico dell’Istituto “Bragaglia” di Frosinone e il professor Mario Ritarossi.

Il webinar di domani si focalizzerà sul turismo termale, evidenziando le potenzialità del settore, con particolare riferimento a Fiuggi e Suio. Anche in questo caso, sarà presente Norberto Ambrosetti e Pietro Antonucci, mentre tra i relatori ci saranno Roberto Bianchi della scuola di formazione “Formaz work” di Fiuggi e Marco Loreti, docente di tecniche di massaggio.

Il ciclo di incontri prevede sei webinar che valorizzano diverse forme di turismo nel Basso Lazio, dall’enogastronomia al mare, dai cammini spirituali alle terme, passando per il turismo lento e quello storico-archeologico. L’obiettivo è costruire un sistema turistico coeso e sostenibile, mettendo in rete esperti, operatori e istituzioni. Il primo incontro su turismo enogastronomico è già stato svolto, seguito da uno sul turismo del mare. Il ciclo si concluderà a fine mese con eventi dedicati alla scoperta lenta e alla storia del territorio.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo