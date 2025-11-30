Turismo delle Radici a Montemaggiore

Il Comune di Montemaggiore Belsito sta proseguendo il suo percorso nel “Turismo delle Radici”, un’iniziativa importante per i piccoli centri con una lunga storia di emigrazione. L’Amministrazione ha richiesto il patrocinio gratuito per una serie di appuntamenti istituzionali negli Stati Uniti, al fine di rinsaldare il legame con la numerosa comunità di discendenti montemaggioresi che vive oltreoceano.

L’assessore al Turismo Alessandro Galbo rappresenterà il Comune in questi eventi, partecipando al Meeting annuale della Montemaggiore Society di Buffalo, una storica associazione fondata dagli emigrati. La missione prevede inoltre incontri a Chicago e New York, città che custodiscono storie e tradizioni familiari legate al paese madonita.

Accanto a questa iniziativa, l’assessore Galbo ha promosso e affiancato una serie di attività di sensibilizzazione e valorizzazione del legame con le comunità di origine, con l’obiettivo di consolidare e ampliare i contatti già esistenti. Montemaggiore Belsito sta investendo nella valorizzazione dell’identità e della memoria delle proprie radici, attraverso eventi come il Festival delle Radici e la mostra itinerante della Rete dei Musei Siciliani dell’Emigrazione.

Queste iniziative si inseriscono nel panorama nazionale dedicato al “Turismo delle Radici”, un fenomeno in crescita che coinvolge milioni di persone nel mondo. La relazione con i discendenti degli emigrati non è soltanto un fatto culturale, ma una risorsa capace di generare nuove forme di turismo esperienziale, scambi sociali, collaborazioni e occasioni di valorizzazione del territorio. La missione negli Stati Uniti nasce da questa visione, come momento d’incontro e progettazione condivisa.