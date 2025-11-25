Turismo del benessere in Italia

Il concetto di viaggio sta cambiando, passando da una lista di monumenti da visitare a un’esperienza di benessere interiore. Il turismo del benessere è un trend che si sta diffondendo, con una maggiore attenzione alla qualità della vita e alla longevità. Questo tipo di turismo combina travel, food, lifestyle e salute in un unico piano di investimento personale.

La Costa de la Luz e la Costa del Sol in Andalusia sono due destinazioni che offrono una combinazione di relax e attività all’aperto, con strutture come il Barceló Punta Umbría Mar e il Barceló Marbella che propongono programmi di benessere e attività sportive.

In Italia, il Vigilius Mountain Resort in Alto Adige è un esempio di alta qualità, con una spa di 1200 metri quadrati e trattamenti che utilizzano ingredienti locali. La struttura offre anche un’esperienza di disconnessione e rigenerazione estrema, con una “Farmacia del Benessere” che propone trattamenti come il massaggio con bastoncini di cembro e il massaggio Shiatsu.

Un’altra esperienza unica è offerta da Y-40 The Deep Joy, che combina il benessere termale con l’approccio subacqueo, permettendo di immergersi in una piscina con acqua termale e di praticare yoga o altre attività in un ambiente unico.

Infine, la Tenuta de l’Annunziata propone un’esperienza di disconnessione terapeutica con il “Forest Bathing”, una terapia forestale che trasforma una semplice passeggiata in un momento di rinascita psico-fisica. La Tenuta offre anche serate a tema con interventi di life coach e possibilità di identificare l’olio essenziale che “risuona con la propria energia interiore”, per un’esperienza personalizzata e rigenerante.