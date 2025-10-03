Turismo culturale in Lombardia: il motore della ripartenza

Il turismo culturale sta diventando uno dei principali fattori di crescita del settore turistico in Italia, con un aumento delle presenze che ha superato i livelli pre-crisi. Nel 2024, questo segmento ha rappresentato il 63,2% delle presenze totali, pari a 294 milioni, con un incremento del 9% rispetto al periodo precedente. La cultura sta svolgendo un ruolo chiave nella ripresa post-Covid, diventando il principale motivo di visita per il 56% dei turisti stranieri e per il 70,2% degli italiani.

Secondo il 21° Rapporto Annuale Federculture, presentato al Museo del Violino di Cremona, la Lombardia emerge come una potente attrazione per il turismo culturale, con oltre 29 milioni di presenze di turisti stranieri, posizionandosi come la terza regione più visitata d’Italia. Ha anche registrato il più alto livello di spesa complessiva, vicino ai 10 milioni di euro, superando Lazio e Veneto.

Tuttavia, la regione affronta alcune criticità, come una bassa percentuale di comuni dedicati alla cultura, con poco più del 4%. Le presenze turistiche si concentrano principalmente nelle grandi città, come Milano, Mantova, Cremona, Brescia, Bergamo e Pavia. Alberto Bonisoli, Direttore Ufficio Studi Federculture, ha sottolineato l’importanza di rafforzare le politiche per un riequilibrio territoriale, per valorizzare anche i centri di piccole e medie dimensioni.

Inoltre, la Lombardia continua a ottenere finanziamenti significativi per il settore culturale attraverso l’Art Bonus, con quasi 378 milioni di euro raccolti, rappresentando il 35% del totale nazionale. I dati mostrano anche una forte partecipazione a eventi culturali, con quasi la metà dei residenti che nel 2024 è andata al cinema e un buon afflusso di visitatori a musei e monumenti. I risultati evidenziano l’efficacia delle iniziative culturali, rendendo la Lombardia una regione sempre più attrattiva nel panorama turistico nazionale e internazionale.