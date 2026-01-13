7.6 C
Da stranotizie
Turismo consapevole in Umbria

L’incremento del turismo in Umbria non sembra avere un impatto positivo sull’emigrazione dei giovani e sullo spopolamento, anzi aumenta la fragilità degli ecosistemi. Per questo motivo, la Riserva Mab Unesco ha istituito una linea di approfondimento sul “turismo consapevole”, con Chiara Ortolani come referente. Il turismo consapevole ed esperienziale si collega a campagne informative e determina una progressiva immedesimazione, accrescendo la resilienza complessiva dei luoghi e conducendo anche ai luoghi meno visitati, con soggiorni più lunghi e un impatto economico maggiore.

La Riserva Mab Unesco e Chiara Ortolani identificheranno strutture e soggetti disponibili a questa trasformazione culturale e investimento sulla resilienza dei luoghi. Chiara Ortolani, responsabile dell’Oasi affiliata WWF La Malcontenta e il Lupo, è felice di ricoprire questo incarico e sottolinea che l’Oasi nasce con l’idea di essere un polo politico-culturale per il cambiamento a beneficio della società, con lo scopo di conservare l’ambiente naturale e essere un punto di riferimento per la ricerca scientifica naturalistica.

L’Oasi parteciperà alla realizzazione di una rete che possa contribuire a far comprendere l’utilità sostanziale dell’ambiente in cui viviamo. Chiara Ortolani intende essere co-promotrice, insieme al presidente Paola e agli altri referenti della Riserva Mondiale, di un gruppo trasversale e qualificato che conduca ad un progetto per l’ottenimento del riconoscimento Mab Unesco per l’area di Todi limitrofa al Monte Peglia.

