Turismo balneare in Italia: un confronto per il futuro

Assobalneari Italia, la federazione delle imprese balneari, ha annunciato con soddisfazione di aver ottenuto la disponibilità per un incontro con il Commissario europeo al Turismo, Apostolos Tzitzikostas. Questo grazie all’intervento dell’On. Deborah Bergamini, rappresentante di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo (PPE).

L’On. Bergamini, sempre attenta alle questioni del settore turistico e balneare italiano, ha espresso il suo supporto per un comparto che rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy, fondamentale per l’economia e la vita di molte piccole imprese e famiglie. Durante la sua carriera parlamentare, si è sempre distinta per la difesa del modello balneare italiano e ha sostenuto la corretta applicazione della Direttiva Bolkestein, in particolare per gli articoli 11 e 12, che nega l’obbligo di gare pubbliche quando la risorsa non è scarsa.

Fabrizio Licordari, Presidente di Assobalneari Italia, ha ringraziato l’On. Bergamini per la sua disponibilità e il suo costante impegno, sottolineando l’importanza di creare sinergie politiche per difendere un sistema economico basato su imprese familiari che offrono occupazione e qualità lungo le coste italiane. Ha evidenziato la necessità di trasformare gli impegni in azioni concrete a favore del settore.

L’incontro con Tzitzikostas, facilitato dall’On. Bergamini, avrà lo scopo di discutere la proporzionalità e l’interpretazione della Direttiva Bolkestein riguardo alle concessioni balneari, evidenziando l’importanza di un approccio equilibrato che tuteli i diritti europei senza compromettere le attività delle imprese italiane. Assobalneari Italia si impegna a rappresentare le esigenze del comparto balneare e a collaborare con le istituzioni per garantire certezze normative e opportunità di sviluppo.