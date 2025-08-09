Turismo balneare 2025: prezzi alle stelle e famiglie assenti

L’estate 2025 ha presentato sfide significative per il turismo balneare italiano, evidenziando un significativo calo delle presenze negli stabilimenti. I gestori lamentano una diminuzione che ha raggiunto punte del 25-30% in regioni come Calabria ed Emilia-Romagna, nonostante un iniziale aumento di presenze nel mese di giugno, registrando un incremento del 20% rispetto all’anno precedente.

Le associazioni dei consumatori segnalano che le politiche tariffarie hanno reso le giornate al mare sempre più costose, rendendo difficoltoso l’accesso alle famiglie italiane. La spesa media per affittare un ombrellone e due lettini supera ormai i 32 euro, arrivando a costi molto più elevati in località rinomate, come Gallipoli e Sardegna.

Inoltre, la composizione della clientela sta cambiando: si registrano più turisti stranieri e meno italiani, con una significativa riduzione della presenza di visitatori tedeschi. Al contrario, il numero di turisti provenienti da Paesi Scandinavi e dell’Europa dell’Est è in aumento.

Le associazioni dei consumatori non esitano a criticare la situazione, definendo i prezzi adottati dai gestori come esorbitanti e sostenendo che l’aumento dei costi ha avuto origine dai rincari post-pandemia e dall’aumento dei costi energetici. Nonostante le contestazioni, gli operatori del settore difendono le loro scelte tariffarie, richiamando l’attenzione sulla necessità di una gestione sostenibile.

In parallelo, il dibattito su questa crisi coinvolge anche figure pubbliche, amplificando una discussione già accesa riguardo le incombenze economiche che gravano sulle famiglie italiane. La ministra del Turismo ha confermato l’importanza del settore per l’economia italiana e ha osservato che il panorama turistico è in continua evoluzione, il che rende difficile fare previsioni per il futuro.