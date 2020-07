Esperienze di viaggio autentiche in tutto il mondo in compagnia di guide locali esperte: arriva Tramundi, la travel company digitale creata da viaggiatori per viaggiatori che propone percorsi local-to-be basati sull’immersione culturale e sulla condivisione. La startup punta a innovare e digitalizzare il mondo dei tour operator italiani, ancora indietro rispetto ad altri operatori del settore: ad oggi, stando ai dati diffusi dall’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano, i pacchetti viaggio e i tour rappresentano, infatti, solo l’8% dei prodotti turistici acquistati sul web.

