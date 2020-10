Gli ultimi dati dell’Enit dicono che l’Italia è sempre al primo posto tra i Paesi più sognati al mondo e, anche se in questi mesi i viaggi e gli spostamenti in generale hanno subito un contraccolpo durissimo, il primo settore a ripartire nel campo dell’ospitalità è stato l’extralberghiero. “E questo sarà il trend dei prossimi mesi perché chi viaggia oggi cerca soprattutto sicurezza, spazi ampi, ad uso esclusivo e versatili, per alternare relax e lavoro”, afferma Danilo Beltrante, formatore specializzato nell’ospitalità alternativa, appassionato di economia civile e creatore di ‘Vivere di turismo’, la community social più grande del settore extra alberghiero con oltre 10mila iscritti.

