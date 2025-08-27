Turismo ad Alghero: proposte e sfide per il futuro

Il dibattito sul turismo ad Alghero si intensifica dopo le critiche del gruppo consiliare di Forza Italia. La maggioranza, rappresentata da Giampietro Moro del gruppo Città Viva, risponde alle accuse evidenziando il lavoro svolto per rilanciare il settore dopo un periodo di “superficialità”.

Moro riconosce le difficoltà affrontate, ma sottolinea l’impegno dell’amministrazione nell’organizzazione di eventi e nella gestione dei servizi. Nella sua dichiarazione, evidenzia quanto sia stato complesso ristabilire la gestione degli eventi, a causa della lunga assenza dell’assessorato alle Attività produttive e Commercio. Ciò è accompagnato da critiche verso la precedente amministrazione per scelte poco ponderate.

Oltre a difendere le azioni già intraprese, la maggioranza propone un piano per il futuro del turismo in città. Secondo Moro, è fondamentale redigere una nuova “carta delle regole del gioco”, con l’obiettivo di evitare sovraffollamenti nei periodi di punta e valorizzare l’intero territorio attraverso eventi distribuiti nei quartieri e nelle borgate. Un altro punto importante è la pianificazione, per presentare i calendari con maggiore anticipo.

Infine, Moro sottolinea l’importanza di mettere in risalto tradizioni, cultura e produzioni locali. A suo avviso, questa è la direzione in cui la Giunta sta già operando. Il comunicato si chiude con una critica all’opposizione, che viene invitata a un dibattito più serio, mentre si accoglie ogni critica costruttiva con rispetto.