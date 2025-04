Turismo accessibile: Valle d’Aosta, Regione Eccellente

I risultati del progetto “Abilmente – Lo sci per tutte le abilità”, presentati a marzo a Fénis, rappresentano un passo significativo per il turismo accessibile in Valle d’Aosta. Iniziato alla fine del 2022 e realizzato con fondi regionali, il progetto ha l’obiettivo di rendere la Valle una meta turistica inclusiva, soprattutto per gli sport invernali. Le azioni hanno interessato comprensori sciistici come Pila, Courmayeur e Gressoney-Saint-Jean, migliorando l’accessibilità per le persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive. Un aspetto chiave è stata la formazione specialistica per gli operatori del settore turistico, come maestri di sci e guide alpine, per migliorare l’accoglienza delle persone con disabilità.

Numerosi tirocini lavorativi inclusivi sono stati avviati, alcuni dei quali si sono trasformati in assunzioni. “Abilmente” è stato accompagnato da una campagna comunicativa coinvolgente, con testimoni come Danilo Ragona e Andrea Pusateri, per promuovere l’idea che la montagna e gli sport invernali sono accessibili a tutti.

In questo contesto, sono stati presentati nuovi progetti: IN3VIE e CASPITA. IN3VIE, lanciato ad aprile 2025, mira a promuovere un turismo inclusivo e accessibile tra Valle d’Aosta e Piemonte, valorizzando le esperienze dei tre territori coinvolti. CASPITA si concentrerà sul turismo estivo, lavorando con i comuni di Gressoney-Saint-Jean, Antey-Saint-André e Saint-Nicolas per creare contesti di accoglienza inclusiva. Obiettivi comuni di entrambi i progetti includono formazione del personale, accessibilità delle strutture e attività adattate alle diverse abilità. La conclusione di “Abilmente” segna l’inizio di un percorso verso un turismo sempre più accessibile nella regione.