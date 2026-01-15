Turismo a Termoli in crescita

Il turismo di Termoli registra un aumento del 9% negli arrivi complessivi e del 6,8% nelle presenze, con un totale di 51.278 turisti e 159.394 presenze. I dati raccolti dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise mostrano una forte spinta dei flussi internazionali, con un balzo del 35,4% negli arrivi di turisti stranieri e del 15,9% nelle presenze.

Gli arrivi rappresentano il numero di turisti che soggiornano in una struttura ricettiva in un periodo, mentre le presenze indicano il numero totale di notti trascorse dai clienti. Per quanto riguarda gli alberghi, si rileva un aumento del 7,2% negli arrivi e del 13,4% nelle presenze di italiani e stranieri. I viaggiatori internazionali hanno prediletto le strutture alberghiere con un aumento del 40,8% negli arrivi e del 25,5% nelle presenze.

Per le case vacanza, residence e bed and breakfast, emerge un aumento del 5,5% negli arrivi e una diminuzione del 7,6% nelle presenze. Ciò significa che i viaggiatori che hanno scelto le strutture extralberghiere, per lo più stranieri, hanno soggiornato per meno giorni rispetto al precedente periodo. I dati mostrano una maggiore visibilità e competitività dell’offerta turistica di Termoli, che sta rafforzando il posizionamento del Molise su scala nazionale e internazionale.