Turismo a Salerno in aumento

Turismo a Salerno in aumento

I numeri relativi al flusso dei visitatori a Salerno sono incoraggianti, con un incremento del 15% circa della domanda per la città registrato dalle piattaforme di prenotazione. Il presidente di Federalberghi, Antonio Ilardi, assicura che ci sono ottime prospettive per conseguire il sold out nel Ponte dell’Immacolata.
L’auspicio è che si provveda a riparare il guasto e a completare il collaudo per il completo e corretto funzionamento dell’illuminazione delle opere di Luci d’Artista che, ad oggi, risultano ancora a macchia di leopardo in città.

