Turismo a Palermo in crescita

Il turismo a Palermo conferma un cambiamento strutturale nelle abitudini di viaggio, con un aumento delle presenze già dal 22 dicembre. Secondo le stime di Federalberghi Palermo, le strutture alberghiere della città hanno iniziato a registrare presenze significative, con un’occupazione media del 50%, un dato incoraggiante per un periodo che fino a pochi anni fa era considerato di bassa stagione.

Le presenze turistiche crescono progressivamente con l’avvicinarsi del Capodanno, quando entra in modo deciso anche il mercato internazionale, determinando un forte incremento della domanda. Per la notte di San Silvestro, si registra il pienone negli hotel della città, con livelli di occupazione prossimi al tutto esaurito.

Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo, afferma che questi numeri indicano un cambiamento profondo: “Palermo oggi viene scelta consapevolmente anche in inverno, i turisti arrivano prima, restano più giorni, spendono di più e cancellano meno, segnale di una città che ha consolidato la propria attrattività come destinazione urbana, culturale e di esperienza, non più legata solo alla stagionalità”.

Accanto all’aumento delle presenze, si registra anche una crescita della tariffa media e, di conseguenza, della spesa del turista. Nei quattro stelle la tariffa media si attesta intorno ai 150 euro a notte, a persona. Un altro dato significativo riguarda la durata dei soggiorni, con pernottamenti medi di tre giorni, a conferma di una permanenza più lunga e di un’esperienza urbana vissuta con maggiore intensità. Per queste festività, si registra un tasso di cancellazione molto basso, indice di una domanda solida e di una forte fiducia dei viaggiatori nella destinazione Palermo.