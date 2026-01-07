Turismo a Napoli

Si è concluso il lungo periodo delle festività invernali: settimane di trend più che positivi, dal punto di vista dell’accoglienza, che hanno fatto registrare nuovi record turistici per il capoluogo partenopeo. Secondo i dati dell’Osservatorio Comunale diffusi dall’assessora al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato, oltre mezzo milione di visitatori hanno scelto Napoli per il solo long-weekend dell’Epifania, precisamente 553mila.

Un flusso di visite più che rilevante, che si aggiunge al milione e 700mila turisti che sono arrivati all’ombra del Vesuvio tra Natale e Capodanno. Napoli ha avvicinato i due milioni e mezzo di visite nelle settimane che separano il 24 dicembre dal 6 gennaio. I numeri sono emersi nel corso dell’evento della Befana acrobatica organizzata dai Vigili del Fuoco in piazza del Plebiscito.

Il “volo” della Befana dal Campanile di Palazzo Reale ha chiuso gli eventi delle festività natalizie di fine-inizio anno. L’assessora Armato ha commentato: «Si festeggia l’Epifania in una città piena di turisti, viene quindi confermato il trend positivo. La discesa della Befana da Palazzo Reale è l’evento tradizionale col quale concludiamo il Natale a Napoli».

L’assessora ha ringraziato i Vigili del fuoco che, anno dopo anno, si rendono disponibili a compiere questo bel volo, un momento di grande gioia per i bambini. Ha inoltre aggiunto che la città è ancora piena di turisti e qualcuno si tratterrà fino a domani, con 447.000 turisti per 3 notti e 553.000 per 4 notti.