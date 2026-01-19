Turismo a Gradisca d’Isonzo

Gradisca d’Isonzo conferma la sua crescita come meta turistica, superando stabilmente le 55 mila presenze annue e registrando un aumento del 70% rispetto al periodo pre-Covid. L’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini ha incontrato il sindaco Alessandro Pagotto e gli assessori Marco Zanolla e Paola Coccolo per fare il punto sulle prospettive di sviluppo della città.

Il successo di Gradisca d’Isonzo è legato anche all’effetto GO!2025, che ha portato un flusso costante di visitatori nell’area isontina, favorita dalla vicinanza con l’aeroporto di Ronchi e da un’offerta culturale diffusa. I punti di forza del territorio includono l’inserimento tra i borghi più belli d’Italia, il patrimonio artistico della Galleria Spazzapan, la cinta muraria quattrocentesca e il valore naturalistico del fiume Isonzo, connesso alla rete ciclabile regionale. Inoltre, la recente acquisizione del Castello ha permesso di valorizzare i camminamenti storici.

Secondo Bini, Gradisca possiede tutte le caratteristiche per attrarre un turismo lento e autentico, sempre più richiesto dai visitatori contemporanei. La città offre una combinazione unica di storia, arte, natura e cultura, che la rende una destinazione ideale per chi cerca un’esperienza di viaggio autentica e rilassante.