11.6 C
Roma
lunedì – 19 Gennaio 2026
Viaggi

Turismo a Gradisca d’Isonzo

Da stranotizie
Turismo a Gradisca d’Isonzo

Gradisca d’Isonzo conferma la sua crescita come meta turistica, superando stabilmente le 55 mila presenze annue e registrando un aumento del 70% rispetto al periodo pre-Covid. L’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini ha incontrato il sindaco Alessandro Pagotto e gli assessori Marco Zanolla e Paola Coccolo per fare il punto sulle prospettive di sviluppo della città.

Il successo di Gradisca d’Isonzo è legato anche all’effetto GO!2025, che ha portato un flusso costante di visitatori nell’area isontina, favorita dalla vicinanza con l’aeroporto di Ronchi e da un’offerta culturale diffusa. I punti di forza del territorio includono l’inserimento tra i borghi più belli d’Italia, il patrimonio artistico della Galleria Spazzapan, la cinta muraria quattrocentesca e il valore naturalistico del fiume Isonzo, connesso alla rete ciclabile regionale. Inoltre, la recente acquisizione del Castello ha permesso di valorizzare i camminamenti storici.

Secondo Bini, Gradisca possiede tutte le caratteristiche per attrarre un turismo lento e autentico, sempre più richiesto dai visitatori contemporanei. La città offre una combinazione unica di storia, arte, natura e cultura, che la rende una destinazione ideale per chi cerca un’esperienza di viaggio autentica e rilassante.

Articolo precedente
Gazpacho spagnolo
Articolo successivo
Trento: 275 violazioni per abbandono rifiuti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.