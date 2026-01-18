Turismo a Genova

Il Comune di Genova ha approvato un protocollo con l’Istituto Montale – Nuovo I.P.C. che consente agli studenti di partecipare a percorsi formativi in ambito turistico. I ragazzi saranno inseriti all’interno della direzione Turismo del Comune di Genova e negli uffici di Informazione e accoglienza turistica (IAT).

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Patto per lo sviluppo strategico della Liguria e nasce da una proposta arrivata proprio dall’Istituto Montale. Gli studenti saranno ospitati a titolo gratuito presso gli uffici comunali, con una particolare attenzione allo IAT di via Garibaldi.

Ogni percorso sarà elaborato in coerenza con il profilo scolastico degli alunni e sarà seguito da due tutor, di cui uno comunale. L’obiettivo è offrire un’esperienza diretta all’interno delle dinamiche che regolano l’accoglienza e la promozione turistica.

L’assessora al Turismo e al Marketing territoriale, Tiziana Beghin, ha dichiarato che il turismo ha un peso rilevante nell’economia locale e che la direzione rappresenta un nodo operativo della promozione turistica. La speranza è che anche altri istituti possano scegliere di attivare percorsi analoghi in collaborazione con il Comune.