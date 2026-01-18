11.7 C
Roma
domenica – 18 Gennaio 2026
Viaggi

Turismo a Genova

Da stranotizie
Turismo a Genova

Il Comune di Genova ha approvato un protocollo con l’Istituto Montale – Nuovo I.P.C. che consente agli studenti di partecipare a percorsi formativi in ambito turistico. I ragazzi saranno inseriti all’interno della direzione Turismo del Comune di Genova e negli uffici di Informazione e accoglienza turistica (IAT).

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Patto per lo sviluppo strategico della Liguria e nasce da una proposta arrivata proprio dall’Istituto Montale. Gli studenti saranno ospitati a titolo gratuito presso gli uffici comunali, con una particolare attenzione allo IAT di via Garibaldi.

Ogni percorso sarà elaborato in coerenza con il profilo scolastico degli alunni e sarà seguito da due tutor, di cui uno comunale. L’obiettivo è offrire un’esperienza diretta all’interno delle dinamiche che regolano l’accoglienza e la promozione turistica.

L’assessora al Turismo e al Marketing territoriale, Tiziana Beghin, ha dichiarato che il turismo ha un peso rilevante nell’economia locale e che la direzione rappresenta un nodo operativo della promozione turistica. La speranza è che anche altri istituti possano scegliere di attivare percorsi analoghi in collaborazione con il Comune.

Articolo precedente
Babà vegano italiano ai frutti di bosco
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.