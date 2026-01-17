Il consigliere comunale di opposizione a Foggia, Nunzio Angiola, critica aspramente l’Amministrazione comunale per la mancanza di iniziative nel settore turistico. Secondo Angiola, nonostante la nomina di Graziamaria Starace ad assessora regionale al Turismo, a Foggia non è stato fatto nulla per valorizzare il turismo.

A parte alcuni grandi eventi in piazza Cavour e il progetto del Museo Giordaniano, l’Amministrazione non ha una strategia per il turismo religioso e non ha costruito sinergie con il Santuario dell’Incoronata. Ciò ha portato a un risultato negativo, con zero pellegrini organizzati e zero iniziative, nonostante la presenza di luoghi di fede come la Cattedrale e il Convento di Sant’Anna.

Angiola afferma che l’Amministrazione non ha idea di come valorizzare la città dal punto di vista turistico e culturale, e che le proposte per migliorare la situazione esistono da tempo. Tra queste, puntare su Foggia come capitale regionale del cibo di qualità, istituire un museo dedicato a Federico II, recuperare e valorizzare ipogei e camminamenti federiciani, e organizzare cortei storici e rievocazioni storiche.

Secondo Angiola, il turismo non è folklore o improvvisazione, ma una politica industriale territoriale che può produrre sviluppo, reddito e occupazione. La mancanza di iniziative in questo settore condanna la città all’irrilevanza.