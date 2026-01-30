Il turismo a Ferrara continua a crescere, con una forte identità della città come meta turistica. Un recente report presentato dall’assessore Fornasini e realizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna evidenzia che il turismo internazionale sta aumentando.

I dati dimostrano che gli eventi, soprattutto quelli legati alle specificità e alle tradizioni di Ferrara, hanno un forte impatto nell’attrarre turisti italiani e stranieri. È auspicabile che la raccolta di dati prosegua e venga resa disponibile anche ai privati e alle associazioni imprenditoriali.

La condivisione dei dati con i privati può essere utile per programmare le scelte di promozione e commercializzazione turistica futura. Mettere i privati nelle condizioni di interagire efficacemente con le istituzioni sulla promozione e commercializzazione del turismo è fondamentale.

Le sinergie con il mondo imprenditoriale funzionano a più livelli, come dimostra il successo di eventi che valorizzano e coinvolgono le produzioni e il tessuto imprenditoriale del territorio.

La crescita della ricettività extra alberghiera è un aspetto importante, che offre un contributo significativo in termini quantitativi e reputazionali.

Il sistema di monitoraggio dei dati fornisce anche indicatori di acquisto e consumo dei turisti, connotandoli come ulteriori attrattori della città.