Turismo a Crema

Il Comune di Crema prevede di incassare 80mila euro nel 2026, 70mila euro nel 2027 e 70mila euro nel 2028 dalla tassa di soggiorno, per un totale di almeno 220mila euro in tre anni. Queste risorse saranno utilizzate per migliorare l’accoglienza dei visitatori, fare promozione turistica e organizzare attività e iniziative.

La tassa di soggiorno, in vigore dal primo maggio, è di 1,5 euro per chi pernotti in ostelli e campeggi, e di 2 euro per tutte le altre tipologie di strutture ricettive. Ci sono numerose categorie esenti, tra cui i residenti in città, i minori fino a 14 anni, i malati e chi assiste i degenti ricoverati.

Il Comune intende utilizzare queste risorse per partecipare a fiere internazionali, ammodernare i cartelli che indicano i monumenti della città e promuovere altre forme di comunicazione. È inoltre previsto l’acquisto di pannelli da posizionare in vari luoghi della città per esporre locandine delle manifestazioni, e l’aggiunta di attrezzature come armadietti portabagagli alla Pro loco.

L’assessore al Turismo Giorgio Cardile ha dichiarato che il Comune intende aderire alla Destination management organization “Visi Cremona”, un brand provinciale che permetterà di partecipare a fiere nazionali e internazionali. Una parte delle risorse sarà utilizzata per questa adesione, che consentirà di promuovere il turismo nella zona e di attrarre più visitatori.