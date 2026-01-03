11.4 C
Roma
sabato – 3 Gennaio 2026
Viaggi

Turismo a Como

Da stranotizie
Turismo a Como

Il presidente del Como 1907, Mirwan Suwarso, ha espresso le sue intenzioni riguardo al progetto per lo stadio, che consiste nel convertirlo in una struttura polifunzionale per il turismo. L’obiettivo è di creare uno spazio con circa 10 ristoranti, tutti con vista sul lago, e trasformarlo in un hub turistico. Suwarso ha anche parlato della visione complessiva dell’operazione intrapresa dalla famiglia Hartono, che non si limita al calcio ma comprende anche altre attività commerciali. La squadra di calcio è considerata una parte di un’operazione più ampia, paragonata al modello Disneyland, dove il club di calcio rappresenta la divisione dei parchi a tema.

Suwarso ha inoltre discusso della riqualificazione dello stadio, che attualmente ha una capienza di 12.000 posti, e del fatto che il Comune è stato disponibile nella collaborazione. L’obiettivo è di raggiungere una capienza di 15.000 posti e di creare un’esperienza unica per i tifosi, con un’ospitalità di alta qualità e la possibilità di godere della vista sul lago. Il presidente ha anche sottolineato l’importanza di rendere l’operazione economicamente sostenibile, con attività in grado di produrre entrate 365 giorni l’anno. La sua ambizione è di far sì che le entrate extra-calcistiche eguaglino, se non superino, quelle delle operazioni puramente calcistiche.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Menu vegano del week-end
Articolo successivo
Lupi in Sardegna: convivenza possibile?
ARTICOLI CORRELATI
Viaggi

Viaggi in Cina

Viaggi

Turismo a Bari

Viaggi

Mete da evitare durante viaggi

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.