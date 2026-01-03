Turismo a Como

Il presidente del Como 1907, Mirwan Suwarso, ha espresso le sue intenzioni riguardo al progetto per lo stadio, che consiste nel convertirlo in una struttura polifunzionale per il turismo. L’obiettivo è di creare uno spazio con circa 10 ristoranti, tutti con vista sul lago, e trasformarlo in un hub turistico. Suwarso ha anche parlato della visione complessiva dell’operazione intrapresa dalla famiglia Hartono, che non si limita al calcio ma comprende anche altre attività commerciali. La squadra di calcio è considerata una parte di un’operazione più ampia, paragonata al modello Disneyland, dove il club di calcio rappresenta la divisione dei parchi a tema.

Suwarso ha inoltre discusso della riqualificazione dello stadio, che attualmente ha una capienza di 12.000 posti, e del fatto che il Comune è stato disponibile nella collaborazione. L’obiettivo è di raggiungere una capienza di 15.000 posti e di creare un’esperienza unica per i tifosi, con un’ospitalità di alta qualità e la possibilità di godere della vista sul lago. Il presidente ha anche sottolineato l’importanza di rendere l’operazione economicamente sostenibile, con attività in grado di produrre entrate 365 giorni l’anno. La sua ambizione è di far sì che le entrate extra-calcistiche eguaglino, se non superino, quelle delle operazioni puramente calcistiche.