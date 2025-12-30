Turismo a Chioggia

La stagione si chiude per i soci di Cisa camping con un aumento del 20% di presenze, con 1.195.664 presenze contro le 967.294 dell’anno precedente, rappresentando il 63% del totale delle presenze turistiche di Chioggia, Sottomarina e Isola Verde. La presidente di Cisa camping, Raffaella Boscolo, spiega che i dati confermano un’annata positiva, frutto degli investimenti dei soci volti a migliorare il comfort e la sostenibilità, ad esempio aumentando la disponibilità di case mobili per le famiglie giovani e attirando i turisti interessati alla mobilità leggera.

L’associazione lavora per la destagionalità, offrendo pacchetti che valorizzano la parte storica e culturale di Chioggia, la laguna, le barene e il Delta del Po. Tuttavia, l’associazione chiede un cambio di rotta all’amministrazione per quanto riguarda la viabilità, sia esterna che interna, in particolare la riqualificazione di via Barbarigo e la creazione di un anello di entrata e uscita dalla zona campeggio. Inoltre, chiede un’implementazione del trasporto pubblico che attualmente lascia scoperta la zona.

Per il prossimo anno, l’associazione ha nuovi progetti sull’inclusione, sia per i lavoratori che per gli ospiti, e collaborerà con la nuova Fondazione Chioggia Tourism per promuovere la città. Il primo segnale potrebbe essere la riapertura dello Iat in centro, in modo che i visitatori possano avere una giusta accoglienza e informazioni sulla città.