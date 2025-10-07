Turismo a Castiglione della Pescaia: opportunità e crescita

Castiglione della Pescaia si distingue come un modello per il turismo in Toscana. Ieri pomeriggio, nella sala consiliare, si è discusso di come il turismo possa stimolare l’economia del territorio, con interventi di Leonardo Marras, assessore regionale al turismo, e di figure politiche locali come il sindaco di Castiglione e l’onorevole Simona Bonafè.

Questo comune ha registrato un aumento dei flussi turistici, in controtendenza rispetto ad altre località balneari. Proprio qui è stata presentata una proposta di legge da parte di Simona Bonafè e Marco Simiani, mirata a valorizzare i comuni turistici con misure di sostegno ai servizi pubblici nelle località che attirano numerosi visitatori.

Bonafè ha spiegato che la legge prevede il riconoscimento formale dello status di “comune turistico ad alta presenza temporanea”, l’istituzione di un Fondo nazionale per supportare i costi dei servizi pubblici, procedure semplificate per una gestione più efficace e la possibilità di aumentare l’imposta di soggiorno.

Leonardo Marras ha sostenuto queste proposte, evidenziando l’importanza del turismo come leva di sviluppo per la Toscana. Ha sottolineato che l’approvazione del nuovo Testo Unico in Regione rappresenta un passo fondamentale per snellire le procedure e valorizzare le eccellenze locali, promuovendo un modello di turismo sostenibile e accessibile. Marras ha affermato l’intenzione di attrarre visitatori sempre più consapevoli, facendo uso di sistemi informativi e di gestione dei dati.