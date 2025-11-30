Turismo a Benevento

Benevento e il Sannio stanno vivendo una giornata di grande vivacità turistica. Questa mattina, 25 pullman con a bordo circa 700 visitatori hanno fatto tappa in città, portando un flusso turistico significativo.

I gruppi provengono dalla Puglia, dalla Calabria e dalla Campania e hanno iniziato la loro visita dal centro storico di Benevento, dedicandosi alla scoperta dei monumenti principali. Tutti pranzeranno in città, generando anche un introito per le attività commerciali locali. Nel pomeriggio il programma prevede le visite ai mercatini di Limatola e di Apice.

L’Infopoint di piazza Cardinal Pacca, gestito dalla Pro Loco Samnium, è stato il cuore dell’accoglienza per l’intera giornata. L’associazione ha svolto un ruolo fondamentale di collante tra i gruppi organizzati, le guide, gli operatori locali e le diverse destinazioni del Sannio.

La Fiera del Bagagliaio ha contribuito ad animare la piazza con stand, curiosità e occasioni per residenti e visitatori, rendendo la giornata ancora più vivace.

