Turismo a Bari

Nel corso di un recente periodo, sono stati oltre due milioni 600mila i pernottamenti e poco più di un milione 96mila gli ospiti registrati a Bari dal portale Pay Tourist. La crescita rispetto al precedente periodo è del 25%, confermando Bari tra le principali destinazioni turistiche del Mezzogiorno.

L’assessore comunale allo Sviluppo locale, Pietro Petruzzelli, sottolinea che la durata media del soggiorno si è attestata su 2,4 giorni, il che rappresenta un incremento rispetto al precedente periodo. Questo trend è destinato a crescere ulteriormente, grazie alla strategia condivisa tra le diverse istituzioni del territorio e l’organizzazione di eventi di portata nazionale.

Gli introiti della tassa di soggiorno ammontano a oltre 4 milioni 850mila euro e saranno utilizzati per rafforzare i servizi comunali di igiene urbana, mobilità e contrasto all’abusivismo, nonché per potenziare lo sviluppo del turismo culturale, sportivo, convegnistico ed enogastronomico di Bari e della sua area metropolitana.

Il 26,88% dei turisti proviene dall’Italia, seguito dalla Polonia con il 12,72%, dalla Romania con il 5,78% e dalla Francia con il 5,55%. Il profilo dei turisti registrati mostra che il 41,10% sono famiglie, seguite da gruppi e singoli. Le fasce d’età più rappresentate sono quelle comprese tra 29-33 anni, 49-53 anni e 24-28 anni.