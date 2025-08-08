24.6 C
Turismo 2025: Le nuove tendenze di viaggio dei piacentini

Da StraNotizie
Negli ultimi anni, le abitudini di viaggio degli italiani hanno subito cambiamenti significativi, con una crescente diversificazione nelle scelte di destinazione. Durante l’estate 2025, il numero di piacentini in partenza nei mesi di luglio e agosto ha mostrato un calo rispetto al 2024, secondo quanto affermato da Alessia Leonardi, agente di viaggio.

Le prenotazioni per i mesi di settembre e ottobre sono aumentate, spinto sia dal desiderio di risparmiare, sia dalla ricerca di nuove mete. Le opzioni di viaggio si sono ampliate, includendo non solo mare e montagna, ma anche laghi, città d’arte e località esotiche. Questo ha portato a una diminuzione del turismo stagionale tradizionale, con stabilimenti balneari poco affollati durante la stagione estiva, suggerendo una preferenza crescente per destinazioni internazionali più competitive.

Le destinazioni più ambite comprendono gli Stati Uniti, le coste del Mediterraneo come Tunisia e Grecia, e le principali isole italiane come Sicilia e Sardegna. Inoltre, richieste per località più lontane sono in aumento, con Zanzibar, Madagascar e viaggi itineranti in Tanzania, Sudafrica o Namibia che attirano l’interesse dei viaggiatori. Questi cambiamenti indicano una forte voglia di esplorazione e una ricerca di esperienze turistiche diversificate da parte degli italiani.

Banca centrale del Messico: crisi inflazione e tassi in calo
