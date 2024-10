Turi Odcec Napoli: “Una nuova speranza per le nuove generazioni”

L’11 ottobre rappresenta una data significativa per Napoli, una giornata dedicata alla lotta contro la camorra e alla promozione della legalità. Durante la prima Giornata contro l’influenza della camorra, Eraldo Turi, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Napoli, ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare i giovani sul potere che hanno di cambiare la società, rifiutando la violenza e scegliendo la legalità. Questa iniziativa, proposta da Catello Maresca, magistrato e consigliere comunale, è stata approvata all’unanimità e mira a trasformare un giorno di lutto in un’opportunità di speranza per il futuro. Turi ha affermato che Napoli non tollererà più l’influenza della camorra, evidenziando come la lotta alla criminalità organizzata debba partire dalle istituzioni e dal coinvolgimento attivo dei cittadini.

Fabio Cecere, consigliere segretario dell’Ordine, ha ribadito che i dottori commercialisti svolgono un ruolo fondamentale nella tutela della legalità, collaborando con le istituzioni per combattere le infiltrazioni criminali nell’economia. Vincenzo Moretta, presidente della Fondazione dei Dottori Commercialisti, ha sottolineato l’importanza di educare i giovani sulla legalità, affermando che Napoli ha bisogno di esempi positivi e di percorsi educativi per promuovere una cultura di legalità. La giornata è un segnale forte: insieme si può costruire una città libera dalla camorra.

L’11 ottobre ricorda il tragico anniversario di due omicidi avvenuti negli anni Ottanta, quello di Franco Imposimato e di Ciro Rossetti, vittime innocenti della violenza camorristica, divenuti simbolo di una battaglia per la civiltà e la legalità. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha evidenziato l’importanza di trasformare il ricordo in un momento di riflessione attiva, invitando la cittadinanza, in particolare i giovani, a coinvolgersi nella costruzione di una società senza camorra. La giornata è una chiamata all’azione, con iniziative che coinvolgono scuole e associazioni imprenditoriali, per promuovere la comprensione che la legalità è un valore quotidiano.

La prima Giornata contro l’influenza della camorra si è svolta nella storica Sala dei Baroni del Maschio Angioino, e ha lanciato un messaggio chiaro: Napoli ripudia la camorra e ogni forma di violenza. Gianluca Battaglia, consigliere dell’Odcec, ha concluso affermando che, con la partecipazione di tutti, Napoli può diventare un esempio di legalità e riscatto.