“Turetta doveva scegliere te”, Ludovica di Temptation Island mostra i messaggi degli haters e risponde

Ludovica Ronzitti è una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island che si è conclusa ieri sera con il record d’ascolti. All’interno del villaggio la ragazza si è invaghita di un tentatore e al falò ha lasciato il fidanzato. Nulla di non già visto. Eppure, nonostante questo, sui social i leoni da tastiera si sono sbizzarriti e sono arrivati pure ad augurarle la morte. Fra i tanti commenti squallidi che Ludovica Ronzitti ha deciso di pubblicare anche uno che cita Filippo Turetta.

”Fai vomitare, Turetta doveva scegliere te! Sei un aborto umano, ti auguro tutte le sciagure e le malattie di questo mondo. Domani mattina vedi di svegliarti fredda e fai un favore a tutta l’Italia”.

Ecco un po’ di screen:

“Turetta doveva scegliere te”, Ludovica risponde

“Ciao a tutti” – ha esordito Ludovica nel suo lunghissimo sfogo – “Non sono solita scrivere e dare spiegazioni a persone che non fanno parte della mia vita, ma se oggi sono qui a farlo è perché ho partecipato ad un programma televisivo nel quale mi sono messa in gioco e ho messo alla prova la mia storia d’amore. Scrivo innanzitutto per chiarire la mia situazione”.

E ancora:

“Io e il mio ex fidanzato Christian siamo stati fidanzati un anno e 10 mesi, durante i quali ci sono stati molti più problemi di quanti esposti nel programma. Se la nostra storia aveva alti e bassi era a causa di entrambe le parti. Dopo diverse incomprensioni tra noi, ho iniziato a farmi molte domande, esponendole sempre a Christian per renderlo sempre al corrente dei miei stati d’animo. Quando credevo di essere arrivata ad una conclusione, ho lasciato Christian dicendogli di non essere innamorata di lui e che la nostra storia non poteva continuare e, a quel punto, ho conosciuto un’altra persona con la quale c’è stata una breve frequentazione. Il secondo tentativo di riavvicinamento a Christian c’è stato per volere di ENTRAMBI, nonostante lui conoscesse ciò che era successo quando eravamo distanti”.

Ludovica ha poi proseguito:

“Sono entrata in questo programma perché avevo bisogno di capire se il mio fosse amore o affetto nei suoi confronti. Io sono sempre stata chiara e sincera con lui in tutto questo tempo. So che mettersi a nud0 davanti alle telecamere e a milioni di telespettatori sono soggetta a critiche e pensieri di ogni tipo da parte di chiunque. Noi siamo ripresi h24 e il mio percorso è stato molto intenso, da ogni punto di vista. Ho ammesso sempre i miei errori e l’ho fatto anche davanti alle scene a cui tutti avete assistito”.

Ludovica: “Ho sbagliato”

“Ho sbagliato a non usare la testa in quella situazione e mi sono fatta trascinare dalle emozioni senza pensare a ciò che facevo. So che il 98% di voi stenterà a credermi, ma ci tengo a dire che in quegli 8 minuti in quel bagno, tra me e il tentatore non è successo nulla. Io mi sono resa conto subito di aver sbagliato anche solo ad entrare in quel bagno, nei confronti del mio ragazzo e della mia dignità. A quel punto sono crollata in lacrime e il ragazzo chiuso in bagno con me ha aperto l’acqua per “eludere” i microfoni e ha cercato di rassicurarmi vedendo me in preda al panico”.

Ha poi concluso:

“Non sto adesso qui a dilungarmi troppo, ma se ho voluto scrivere queste parole e dare queste spiegazioni è per far capire alle persone quanta cattiveria c’è e, per farlo, vi lascio qui qualche messaggio dei tanti che hanno invaso i miei social in questi giorni. Se al posto mio ci fosse stata una persona debole per qualsiasi motivo, vi lascio immaginare cosa avrebbe potuto fare. Siamo liberi tutti di parlare ed esprimere pensieri, ma giudicare con cattiveria e massacrare una persona in più a voi sconosciuta, ma solo per aver guardato un programma televisivo senza neanche conoscere tutto, è davvero deludente per l’intelligenza umana”.