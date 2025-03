Turetta cambia cella, trasferito tra detenuti comuni: preoccupazione degli avvocati

Filippo Turetta, detenuto a Verona per il femminicidio di Giulia Cecchettin, è stato trasferito dalla sezione “protetti” a quella dei detenuti comuni. Questa decisione, riportata da ‘la Repubblica’ e dai quotidiani locali, non ha ancora avuto conseguenze tangibili, ma ha spinto i legali di Turetta a inviare una segnalazione per esprimere una “potenziale forma di preoccupazione” e richiedere il suo ritorno nella sezione precedente. Gli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera hanno informato la direzione del carcere, la Corte d’assise e la procura di Venezia riguardo alla situazione.

Secondo ‘la Repubblica’, i legali riconoscono la legittimità del provvedimento, ma sottolineano la necessità di prestare particolare attenzione al loro assistito in questo periodo delicato. Le motivazioni della sentenza dell’ergastolo sono attese a breve e vi è una preoccupazione crescente che, con il passare del tempo, le manifestazioni di ostilità nei confronti di Turetta possano aumentare. Il timore è che il clima di violenza verbale e di stigmatizzazione esterna, che ha accompagnato il caso, possa influenzare negativamente anche l’ambiente carcerario.

In sintesi, il trasferimento di Turetta ha sollevato dubbi e preoccupazioni da parte dei suoi legali, dato il contesto sociale e le reazioni pubbliche attese in seguito alla sentenza, evidenziando la necessità di vigilanza e protezione anche per il detenuto stesso.