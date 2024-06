Turci e Pascale verso la rottura: fra i motivi dei litigi anche Francesca Fagnani

Paola Turci e Francesca Pascale potrebbero aver rotto e fra i tanti litigi della coppia che hanno portato a questo risultato anche uno che riguarda Francesca Fagnani: è tutto vero. A parlarne è stato Dagospia che in tempi non sospetti aveva anticipato la rottura di Francesco Totti e Ilary Blasi e quella di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.

“Essì, felicità non fa rima con celebrità” – si legge su Dagospia – “Dopo Totti-Blasi, Bonolis-Bruganelli, Amendola-Neri, Fedez-Ferragni, eccetera, la corona del rosario delle coppie scoppiate rischia di allungarsi di un altro grano: dopo cinque anni, il matrimonio di Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe giunto in prossimità del capolinea. Signore, si scende! Ma sì, anche i miracoli lesbo non durano mai”.

Le due stanno insieme da cinque anni, ma il “sì” se lo sono promesse nel 2022. Un matrimonio felice che sarebbe durato solo 12 mesi. “Da almeno un anno l’entourage della coppia sussurra di crisi, sc4zzi, allontanamenti, litigi e ripicche“, continua Dagospia, parlando poi di Francesca Fagnani. “A Belve il fuori onda del corteggiamento’ della scugnizza alla Fagnani non sarebbe stato granché gradito dalla Turci. Viceversa, il video postato su instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari non ha fatto piacere alla Pascale (si sa, il fallimento di un matrimonio è quasi sempre un fallimento di comunicazione)“.

Il video a cui fa riferimento Dagospia è di un fuori onda pubblicato sui social della trasmissione dove si vede Francesca Pascale chiedere a Francesca Fagnani: “Ti posso corteggiare? Ah no cavolo, sono sposata. Non posso”.

Francesca Fagnani sarebbe a suo discapito uno dei motivi del litigio fra Paola Turci e Francesca Pascale e pensare che la cantante ha conosciuto sua moglie grazie proprio all’ideatrice di Belve.

“Francesca Fagnani ha intervistato su Il Fatto Quotidiano Francesca Pascale” – le parole di Paola Turci da Alessandro Cattelan – “Io lessi questa intervista e rimasi colpita. Francesca non era nei miei radar e pensavo che Francesca Pascale fosse un’altra. Lei non si faceva tanto vedere. Comunque ho letto l’intervista, mi è piaciuta, poi ho visto la foto e ho pensato ‘però dai guarda’. Inoltre ha detto delle cose intelligenti e che condividevo in quell’intervista. Poi vengo a sapere che sarebbe venuta al mio concerto a Torino. Ero un po’ agitata, l’ho vista mentre entravo in scena”.