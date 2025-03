Turchia, le proteste persistono per la quinta notte dopo l’arresto di Imamoglu

Le proteste in Turchia sono proseguite per la quinta notte consecutiva, scatenate dall’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu. Quest’ultimo è stato catturato durante un raid all’alba nella sua residenza, mentre le autorità avviano un’indagine su accuse di corruzione e terrorismo. La notizia del suo arresto ha suscitato una vasta mobilitazione da parte dei suoi sostenitori, che denunciano l’azione del governo come un attacco alla democrazia e alla libertà di espressione. I manifestanti si sono riuniti in diverse località di Istanbul, esprimendo il loro scontento e richiedendo la liberazione di Imamoglu. Le tensioni politiche in Turchia sono aumentate, con molti che vedono questa situazione come un tentativo del governo di reprimere le voci contrarie. Imamoglu, sostenuto da una significativa parte della popolazione, è stato eletto in un periodo di crescente dissenso nei confronti dell’attuale governo. Le proteste riflettono una frustrazione più ampia nei confronti delle politiche del governo, e la situazione rimane instabile mentre continuano le manifestazioni in solidarietà al sindaco arrestato.