Turchia in crisi: il caos politico e la repressione dei diritti

Il panorama politico in Turchia si trova in uno stato di grande precarietà, caratterizzato da tensioni crescenti che minacciano le istituzioni democratiche e i diritti fondamentali dei cittadini. Una serie di eventi recenti ha nuovamente sollevato preoccupazioni, evidenziando le strategie del governo per rafforzare il proprio controllo.

Il 30 giugno, un tribunale di Ankara ha avviato una causa per la possibile dissoluzione del Partito Popolare Repubblicano (CHP), principale partito di opposizione, dopo che il suo congresso nel novembre 2023 ha visto l’elezione di Özgür Özel come nuovo leader. L’azione legale, promossa da un militante allineato con l’ex leader Kılıçdaroğlu, accusa il partito di violazioni procedurali e compravendite di voti, mentre la leadership di Özel contesta la validità della causa, sostenendo che competenze simili spettano alla commissione elettorale, non ai tribunali.

Parallelamente, il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, è stato oggetto di una serie di accuse legali, compresa quella di minacce a un pubblico ministero, con richieste di pene severe e la possibilità di ineleggibilità. Queste accuse sono emerse in un contesto di repressione sistematica che ha visto arresti mirati, colpendo anche attivisti e giornalisti come Fatih Altaylı, arrestato per presunti commenti minacciosi verso il presidente Erdoğan.

La situazione è ulteriormente complicata dalle operazioni di polizia che hanno colpito le manifestazioni del Pride, portando a numerosi arresti e repressione delle libertà LGBTQ+. Questi eventi si inseriscono in una tendenza più ampia di attacchi all’opposizione politica e al libero esercizio della stampa, determinando un clima di crescente intolleranza verso il dissenso.