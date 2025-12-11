Turchia e Stati Uniti: il dilemma degli F-35

Gli Stati Uniti e la Turchia hanno ripreso a discutere dell’F-35, nonostante l’ultimo decennio abbia incrinato la loro relazione strategica. L’ambasciatore americano a Ankara, Tom Barrack, ha annunciato colloqui “più fruttuosi che in quasi un decennio”, ma dietro questo riavvicinamento si nasconde una complessa matassa politica, militare e geopolitica.

La Turchia dovrebbe rinunciare al sistema missilistico russo S-400 per rientrare nel programma del caccia di quinta generazione, ma questo gesto è stato sempre escluso da Erdogan. L’F-35 non è solo un aereo, ma un simbolo di appartenenza occidentale e un lasciapassare per il cuore tecnologico della NATO. La Turchia è stata un partner centrale del programma, investendo miliardi di dollari e pianificando l’acquisto di almeno cento velivoli.

Tuttavia, l’accordo con la Russia per l’S-400 ha cambiato le cose, e gli Stati Uniti hanno escluso la Turchia dal progetto. La Turchia continua a muoversi in una zona grigia, con un piede nella NATO e l’altro in un rapporto pragmatico con Mosca. Questo equilibrio è utile ad Ankara per ampliare la propria autonomia strategica, ma intollerabile per Washington, che vede nei legami turchi con la Russia una minaccia all’integrità tecnologica dell’Alleanza.

La Turchia ha cercato altrove risposte al proprio dilemma militare, valutando gli Eurofighter Typhoon e accelerando lo sviluppo del proprio caccia nazionale, il Kaan. Tuttavia, nessuna soluzione alternativa può sostituire immediatamente le capacità operative e politiche che l’F-35 rappresenta. La questione degli F-35 è quindi legata a una ridefinizione del rapporto strategico complessivo tra Stati Uniti e Turchia, con la Turchia che vuole dimostrare di non essere ostaggio della tecnologia occidentale, ma anche consapevole che nessuna soluzione alternativa può sostituire l’F-35.