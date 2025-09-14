Tunnel BedrettoLab: Nuove frontiere nella sismologia svizzera

La Svizzera si afferma come leader nella ricerca sui terremoti grazie al BedrettoLab del Politecnico Federale di Zurigo, che ospita un tunnel di 120 metri. Questa struttura, finanziata con 14 milioni di euro dal Consiglio Europeo della Ricerca, offre la possibilità di osservare direttamente una faglia attiva, studiando la formazione e la propagazione dei terremoti.

Il tunnel, situato nel cuore delle Alpi Svizzere, fa parte di un importante progetto europeo dedicato alla ricerca sismologica. Il BedrettoLab attrae ricercatori da tutto il mondo, e i suoi obiettivi includono la comprensione dei meccanismi sismici, l’analisi dei segnali precursori e lo sviluppo di nuove metodologie per la mitigazione del rischio.

La costruzione del tunnel ha comportato notevoli sfide ingegneristiche, come la sicurezza degli operatori e la gestione delle pressioni geologiche. Gli ingegneri, geologi e fisici collaborano per creare un ambiente di ricerca ideale. Grazie a tecnologie avanzate, la Svizzera combina tradizione e innovazione, rendendo il BedrettoLab un centro d’eccellenza nella sismologia.

Uno degli aspetti innovativi del laboratorio è l’iniezione controllata di acqua per generare piccoli terremoti in laboratorio. Questo metodo consente ai ricercatori di studiare le dinamiche sismiche in modo più dettagliato e di validare modelli teorici.

Il tunnel permette un’osservazione diretta senza precedenti, trasformando la raccolta dei dati e migliorando le conoscenze sui processi sismici. Questi studi hanno ricadute significative sia per la scienza che per la società, con potenziali benefit per la sicurezza delle infrastrutture e una maggiore consapevolezza pubblica sul rischio sismico.

Il progetto rappresenta un esempio di collaborazione internazionale, sostenuta dai finanziamenti pubblici, e apre a futuri sviluppi nella sismologia. Le scoperte attese potrebbero portare a sistemi di allerta precoci più efficaci e a nuove tecniche per gestire i rischi sismici in Europa e nel mondo.