Tumulto in Parlamento messicano

A Città del Messico, durante una sessione del Parlamento dello Stato del Messico, alcune deputate si sono azzuffate in diretta televisiva. Gli scontri sono iniziati quando le deputate del Partito Azione Nazionale hanno occupato la tribuna per protestare contro una presunta violazione degli accordi da parte del partito Morena, al potere.

Le deputate dei due partiti hanno iniziato a discutere, poi sono passate alle mani, scambiandosi insulti, spintoni, tirate di capelli e pugni. I membri di Morena hanno cercato di far scendere dal palco le oppositrici del Pan che si rifiutavano di muoversi. Altri deputati hanno cercato di separare i protagonisti, provocando un tumulto generale, mentre il resto dell’assemblea guardava o filmava la scena con i telefoni, tra risate e stupore.

Ad un certo punto è stato tolto l’audio alla diretta, ma la lite è continuata, muta ma evidente.