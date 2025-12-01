12.6 C
Tumulazione con animali domestici in Abruzzo

Da stranotizie
Tumulazione con animali domestici in Abruzzo

Il Comune di Pescara ha aperto la strada all’approvazione di una delibera che consente di essere tumulati con il proprio animale domestico o di ricongiungersi con lui a morte sopravvenuta, in seguito alla legge regionale. Ora anche il Comune di Moscufo ha dato il suo consenso a questa possibilità, con una mozione presentata dal consigliere comunale della Lega Angelo Cardone.

La mozione impegna l’assessore e la giunta a istituire o aggiornare il regolamento sulla base della legge regionale. Una volta che questa modifica sarà attuata, sarà possibile riposare per sempre con il proprio animale domestico nella tomba o nel loculo del padrone o di un familiare, purché l’animale sia cremato e le ceneri conservate in una teca separata.

La possibilità di essere tumulati con il proprio animale domestico è già presente in altri Comuni abruzzesi, come Pescara, Alanno, Loreto Aprutino, Abbateggio, Picciano e Cappelle sul Tavo, dove sono state approvate mozioni o modifiche ai regolamenti. Il consigliere Cardone sottolinea che offrire questa possibilità è un atto di rispetto verso un legame autentico e profondo e un piccolo segnale di civiltà. Con questo regolamento, Moscufo si allinea agli altri Comuni abruzzesi che hanno già adottato questa possibilità.

