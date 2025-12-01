Tumulazione con animali domestici in Abruzzo

Il Comune di Pescara ha aperto la strada all’approvazione di una delibera che consente di essere tumulati con il proprio animale domestico o di ricongiungersi con lui a morte sopravvenuta, in seguito alla legge regionale. Ora anche il Comune di Moscufo ha dato il suo consenso a questa possibilità, con una mozione presentata dal consigliere comunale della Lega Angelo Cardone.

La mozione impegna l’assessore e la giunta a istituire o aggiornare il regolamento sulla base della legge regionale. Una volta che questa modifica sarà attuata, sarà possibile riposare per sempre con il proprio animale domestico nella tomba o nel loculo del padrone o di un familiare, purché l’animale sia cremato e le ceneri conservate in una teca separata.

La possibilità di essere tumulati con il proprio animale domestico è già presente in altri Comuni abruzzesi, come Pescara, Alanno, Loreto Aprutino, Abbateggio, Picciano e Cappelle sul Tavo, dove sono state approvate mozioni o modifiche ai regolamenti. Il consigliere Cardone sottolinea che offrire questa possibilità è un atto di rispetto verso un legame autentico e profondo e un piccolo segnale di civiltà. Con questo regolamento, Moscufo si allinea agli altri Comuni abruzzesi che hanno già adottato questa possibilità.