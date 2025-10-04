Tumulazione animali in Campania: un legame eterno con i pet

In Campania, molti cittadini desiderano mantenere un legame con i propri animali domestici anche dopo la loro morte. La legge recentemente approvata consente la tumulazione delle ceneri di cani e gatti nei cimiteri umani, accanto ai loro proprietari o in tombe familiari. Questa iniziativa è stata promossa dalla consigliera regionale Roberta Gaeta insieme a Francesco Borrelli, ex consigliere e attuale deputato.

La legge prevede che le ceneri degli animali da compagnia possano essere tumulate, previa cremazione in apposite urne e su richiesta del defunto o dei suoi eredi. L’obiettivo è garantire la continuità affettiva tra le persone e i loro animali, un legame significativo per molte famiglie.

Al di fuori della Campania, diversi comuni italiani, come Milano e Genova, hanno già implementato politiche simili. Anche se in passato ci sono state delle contestazioni legali riguardo alla legittimità di tali pratiche, con una sentenza della Corte Costituzionale si è confermata la possibilità di tumulazione anche per gli animali.

In Campania, dal momento dell’entrata in vigore della legge, i cimiteri potranno ora esporre anche le fotografie degli animali tumulati. Questo riflette l’importanza degli animali domestici nella vita delle persone, indipendentemente dalla loro classe sociale ed età. La legge rappresenta un passo avanti nel riconoscere il posto che gli animali occupano nel cuore dei loro proprietari.