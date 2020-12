Una cena ‘stellata’ recapitata comodamente a casa per sostenere le cure domiciliari per pazienti con tumori ematologici, ma anche per far diventare i donatori chef per un giorno. E’ l’iniziativa dell’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail), che organizza per tutto il mese di dicembre un ‘charity dinner at home’. Per il secondo anno consecutivo, l’Ail avrebbe voluto realizzare una serata di gala in ricordo del professor Franco Mandelli e finalizzata alla raccolta di fondi da destinare ai servizi di cure domiciliari. A causa delle recenti disposizioni governative – riferisce Ail in una nota – è stato necessario annullare l’evento in presenza ma, per continuare a garantire sostegno ai progetti di assistenza ai pazienti ematologici, l’iniziativa solidale si è trasformata in modalità ‘delivery’ direttamente a casa dei cittadini romani.

