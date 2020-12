Ci sono tumori talmente visibili che sembra impossibile che non se ne parli. E invece è quello che succede per le neoplasie che colpiscono bocca, naso e collo, proprio quelle che più segnano e che possono stravolgere non solo il viso ma anche la relazione con se stessi e gli altri. Per imparare a non sottovalutarle e per aumentare la consapevolezza su queste malattie parte la campagna di informazione ‘Con i tumori di bocca, naso e gola non si scherza’, promossa da MSD Italia con il patrocinio dell’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC). Perchè i tumori testa-collo si battono con la conoscenza e non con la paura.

I tumori testa-collo

“I tumori testa-collo che comprendono cavo orale, lingua, laringe e organo della voce, ghiandole salivari, cavità nasali e seni paranasali, nel nostro Paese sono ancora poco conosciuti dalla maggior parte delle persone”, precisa Valentino Valentini, Presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC). “E questo perché non se ne parla abbastanza”. Troppo pochi coloro che colgono la gravità di simili condizioni e che conoscono l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce che, in 9 casi su 10, possono salvare la vita. “E non si tratta di una patologia dai piccoli numeri”, aggiunge Valentini. “Basti pensare che ogni anno in Italia si registrano 10mila nuovi casi, dei quali il 75% è da imputare al consumo di tabacco e di bevande alcoliche”.

Fumo e alcol fanno aumentare del 40% le probabilità di sviluppare un carcinoma a cellule squamose del distretto testa-collo, ma non sono gli unici fattori di rischio. Nel 31% dei soggetti con tumore dell’orofaringe e meno frequentemente in soggetti con tumori del cavo orale e della laringe, per esempio, è stata riscontrata un’infezione da Papillomavirus umano (HPV). Anche una dieta povera di vitamine A e B, una scarsa igiene orale, un’esposizione al virus di Epstein-Barr (un tipo di herpes virus che si trasmette attraverso la saliva ed è associato ai tumori del rinofaringe) o a polveri e a sostanze come quelle che si respirano in determinati lavori possono concorrere.

Conoscere senza paura

I tumori testa-collo “sono tumori ad alto impatto, anche emotivo, perché possono compromettere non solo la funzionalità di organi importanti, ma anche l’immagine corporea con conseguenze negative sulla qualità di vita delle persone”, conclude Valentini. “Ma informare non significa spaventare”. La campagna,infatti, appoggiandosi al sito web www.testacollo.it e sfruttando il linguaggio più leggero e ironico dei social, avvicina le persone anche a note di speranza e positività: prima si interviene con trattamenti adeguati, migliore è la prognosi.

“Questa Campagna di informazione sui tumori testa-collo, che evidenzia come tra i fattori di rischio oltre al fumo, alcol e dieta vi siano anche agenti virali, nasce proprio dalla consapevolezza che dobbiamo fare informazione soprattutto su quelle neoplasie delle quali si parla ancora troppo poco, nonostante siano fortemente invalidanti poiché compromettono la salute, la propria identità e la relazione con gli altri”, commenta Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato di MSD Italia, che sottolinea che “la conoscenza è un passaggio fondamentale nella tutela della salute. Fondamentale per fare prevenzione, ma anche per mettere in atto comportamenti che portino a una diagnosi precoce e, quindi, a un inizio tempestivo delle terapie”.