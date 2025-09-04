26.2 C
Tumori testa-collo: sintomi da non sottovalutare in Italia

Il dolore alla lingua, le ulcere persistenti, le macchie rosse o bianche in bocca, il mal di gola e la raucedine duratura, insieme a difficoltà o dolore durante la deglutizione, gonfiore del collo, ostruzione nasale da un lato o sanguinamento dal naso, sono sintomi da non trascurare se persistono oltre tre settimane. Questa è la raccomandazione dell’Associazione italiana di oncologia cervico-cefalica ETS, che ha lanciato la campagna di sensibilizzazione ‘Make sense campaign’ sui tumori testa-collo, una neoplasia spesso sottovalutata e il settimo tumore più comune in Europa.

Dal 15 al 20 settembre, oltre 140 centri in Italia e uno in Albania offriranno giornate gratuite di diagnosi precoce, accessibili liberamente o su prenotazione, con lo slogan ‘1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita’. I tumori testa-collo, che comprendono neoplasie di quest’area esclusi occhi, cervello, orecchie ed esofago, presentano una diagnosi difficile poiché i sintomi sono spesso simili a disturbi meno gravi o di natura stagionale.

È fondamentale seguire la regola ‘1×3’: se anche un solo sintomo associato a questi tumori persiste per oltre tre settimane, è cruciale contattare un medico, poiché una diagnosi precoce può aumentare significativamente le possibilità di sopravvivenza, che supera l’80-90% nelle fasi iniziali.

Nel 2022, in Italia, si sono stimati circa 9.750 nuovi casi di tumori cervico-cefalici, predominanti negli uomini (7.050 casi) rispetto alle donne (2.700 casi). Attualmente ci sono circa 57.900 persone diagnosticate con tumori del distretto testa-collo, di cui 36.100 uomini e 21.800 donne. I principali fattori di rischio per queste neoplasie includono alcol e tabacco, responsabili del 75% dei casi, con un rischio aumentato per chi ne consuma entrambi. Anche la scarsa igiene orale e un basso apporto di frutta e verdura rappresentano fattori di rischio.

