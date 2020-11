Nuovo passo in avanti della ricerca sui tumori, in particolare nella conoscenza della diffusione delle metastasi, principale causa di decesso per cancro, e nell’individuazione di terapie più efficaci per contrastarle. In uno studio pubblicato su ‘Nature Communications’, un gruppo di ricercatori dell’Ifom (Istituto Firc di oncologia molecolare) e dell’Università Statale di Milano ha scoperto un ruolo inedito della proteina Atr, già nota per la sua funzione di difesa del Dna e di oncosoppressore: sarebbe anche il motore della plasticità della cellula tumorale e, pertanto, della sua diffusione metastatica. Un ruolo del tutto inatteso che per gli autori ha “importanti implicazioni per la comprensione delle metastasi e per l’individuazione di soluzioni terapeutiche mirate”.

