Sentirsi poco bene e non sapere qual è il problema. E’ una sensazione che conoscono bene i pazienti con una malattia rara che spesso è subdola perché presenta sintomi aspecifci che rendono più difficile fare una diagnosi. Accade anche ai pazienti con malattie mieloproliferative croniche, come la policitemia vera e la mielofibrosi, ai quali è dedicata la 9° Giornata Mondiale di sensibilizzazione sulle malattie mieloproliferative (MPN Awareness Day) che si celebra il 9 settembre nel mese dedicato ai tumori del sangue.

Cosa sono le malattie mieloproliferative croniche

Le malattie mieloproliferative croniche – policitemia vera, mielofibrosi e trombocitemia essenziale – sono tumori rari del sangue, dai nomi difficili e di cui la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare. Sono caratterizzate da un’alterazione delle cellule staminali ematopoietiche, da cui derivano tutte le cellule del sangue. Alla base di queste neoplasie vi sono dei difetti genetici non ereditari, tra cui uno dei più frequenti è la mutazione del gene JAK2. La conoscenza delle basi genetiche delle MPN ha reso possibile lo sviluppo di molecole in grado di inibire in modo mirato l’azione dei geni responsabili della malattia, aprendo così la strada a un nuovo approccio di trattamento basato sulla diagnostica molecolare.

Il ritardo nella diagnosi

Mal di testa, prurito, stanchezza, dimagramento sono sintomi riconducibili a molte malattie, a volte anche soltanto ad un forte stress. Ma – in alcuni rari casi – possono essere il segnale di una delle malattie mieloproliferative. Proprio il fatto che si tratti di sintomi aspecifici rallenta enormemente la definizione del tipo di malattia. “Arrivare con ritardo alla diagnosi espone i pazienti a rischi importanti, come quelli legati agli episodi trombotici che sono tipici di queste malattie se non controllate”, spiega Elisabetta Abruzzese, ematologa presso l’Ospedale S. Eugenio, Asl Roma2. “Per evitare di perdere ulteriore tempo è bene che al momento della diagnosi oltre all’emocromo venga fatta la ricerca della mutazione del gene JAK2, che è la causa genetica più frequente alla base di queste neoplasie. In questo modo si avvierebbe il prima possibile un trattamento mirato con terapie target”.

Il video-racconto

La difficoltà di arrivare ad una diagnosi e il senso di spaesamento che caratterizza l’incertezza di questi pazienti sono raccontate nel video ‘Ritorno alla Vita’ lanciato in occasione del MPN Awareness Day. Nel video si alternano le storie di due pazienti con policitemia vera e mielofibrosi che ben evidenziano il senso di spaesamento dovuto ai sintomi – mal di testa, prurito, stanchezza, dimagramento – apparentemente senza causa. Il video fa emergere anche il ruolo cruciale della famiglia e degli amici in questi momenti di sconforto e la ‘svolta’ rappresentata dalla diagnosi e dal dialogo con l’ematologo.

“Ritorno alla vita”, le emozioni dei pazienti con malattie mieloproliferative



La campagna Mielo-Spieghi

Il video ‘Ritorno alla vita’, prodotto da Filmmaster e visibile sulla pagina Facebook “MIELO-Spieghi” (https://www.facebook.com/MieloSpieghi), fa parte della campagna di sensibilizzazione Mielo-Spieghi promossa da Novartis in collaborazione con Aipamm (Associazione Italiana Pazienti con Malattie Mieloproliferative) e con il patrocinio di Ail (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) e del Mpn Advocates Network, che vuole fornire ai pazienti informazioni e strumenti grazie ai quali possano essere più consapevoli e protagonisti della gestione della malattia. “La partecipazione che abbiamo riscontrato al contest con idee che sono arrivate anche dall’estero dimostra quanto sia importante per i pazienti promuovere una corretta informazione su queste forme rare di tumori del sangue e dare allo stesso tempo una speranza concreta: il ritorno alla vita è possibile”, commenta Antonella Barone, presidente Aipamm. “Abbiamo scelto l’idea che meglio rappresenta cosa succede quando si riceve la diagnosi e si può guardare con fiducia alla terapia da intraprendere”

L’informazione che manca

Per rispondere alle tante domande che hanno i pazienti e i loro familiari, la campagna “Mielo-Spieghi” prevede diverse attività disponibili sul sito web Alleati per la salute (www.alleatiperlasalute.it/mielo-spieghi/): un questionario che aiuta i pazienti a essere maggiormente consapevoli dei loro bisogni e a dialogare con l’ematologo di riferimento; i podcast con le storie dei pazienti che convivono con le neoplasie mieloproliferative croniche raccontate dalla loro viva voce; tre booklet informativi, uno per ciascuna patologia (policitemia vera, mielofibrosi e in arrivo trombocitemia essenziale) dedicati ai pazienti e ai loro familiari e gli incontri online che vedranno coinvolti quattro centri clinici sul territorio nazionale, ospitando gli esperti di riferimento. “Le persone che convivono con una neoplasia mieloproliferativa – afferma Sergio Amadori, presidente nazionale Ail – spesso hanno sperimentato l’incertezza e la mancanza di informazioni. Si tratta di malattie rare di cui si parla poco. Ecco perché è fondamentale creare delle campagne di sensibilizzazione che puntino l’attenzione sui sintomi, spesso comuni e difficilmente associabili a una malattia ematologica e anche sul ruolo attivo che deve avere il paziente”.